التحالف: استغاثة من ناقلة نفط بعد "مضايقة مسلحة" باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الخميس، عن تلقيه نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها "للمضايقة المسلحة" قبالة ميناء الحديدة في اليمن.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: "تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلّحة مقابل ميناء الحديدة". وأضاف التحالف أن هناك "مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة"، وفق قما ذكر التلفزيون السعودي الحكومي.

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