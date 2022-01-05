تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ اندلاع الجائحة

سجلت تركيا يوم الأربعاء 66 ألفا و467 إصابة و143 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة منذ اندلاع الجائحة. وحسب البيانات المنشورة على الموقع التابع للوزارة بلغ عدد المتعافين 29 ألفا و316.​​ وبلغت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا 134 مليونا و195 ألفا و65.​​​​​​​ جدير بالذكر أن الإصابات في تركيا تضاعفت في أكثر من أسبوع حيث أصبح متحور "أوميكرون" المسيطر في البلاد.

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