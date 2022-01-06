ماهى المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة قد طالبت الوزارة بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، كما أوضحت الوزارة أن إصدار تصريح العمرة لا يلزمه شراء تذاكر النقل، لأن التذاكر اختيارية وليست إلزامية لجميع الفئات، وأنه يمكن التوجه للحرم المكي مباشرة لأداء العمرة والصلاة والطواف لغير المعتمرين، واشترطت وزارة الحج والعمرة السعودية التحصين ضد فيروس كورونا، لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، يمكن حجز تصاريح أداء العمرة لتكون تصريحا فعالا في اليوم، وبعد انتهاء التصريح يمكن الحجز مرة أخرى للعمرة، ويمكن معرفة إجراءات الحصول على تصاريح العمرة وزيارة الروضة بكل سهولة.

ماهى المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة

بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين تم تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى عشرة أيام، ويتم شراء تذاكر النقل عبر طريقتين: من تطبيق «اعتمرنا» مباشرة، او من خلال حجز خدمة ثم خدمات النقل ثم تحديد موقف الحافلات (كدي – الجمرات)، ثم تحديد عدد التذاكر وأخيرا دفع قيمة التذاكر.

متاح للفئات العمرية مابين 12 عام و18 عام بشرط اخذ اللقاح. تكون الفترة بين العمرة والاخرى 15 يوم. رفع الطاقة الاستعابية الى 100 الف معتمر. السماح لمن تجاوز عمر ال70 بشرط اخذ اللقاح. 60 الف مصل داخل الحرم. السماح للمتعافيين من الفيرس من اداء المناسك.

شروط السعودية لإصدار تصاريح العمرة

والجدير بالذكر أن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام قد أتمت الاستعدادات لاستقبال المصلين الراغبين لأداء سنة الطواف بالدور الأول، على ثلاث فترات هي من: ٧-١٠ صباحاً، ٩-١١:٥٩ مساءً، ١٢-٣ صباحاً، مع تهيئة كافة الخدمات للطائفين من خلال توزيع مشربيات ماء زمزم المبارك، والتعقيم المستمر، وتهيئة الأبواب والمداخل والمخارج، وتم تفعيل خدمة حجز الطواف لغير المعتمرين عبر تطبيق اعتمرنا، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد الصادرة.

وتنص الاجراءات على ضرورة التحصين بجرعتين لكافة المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة، إذ إن المحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة في السعودية سيُسمح لهم بالبدء مباشرة بأداء العمرة دون الحاجة إلى تطبيق الحجر المؤسسي، أما المعتمرين القادمين من الخارج والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، يتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لهم لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي.