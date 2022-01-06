رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢ برقم الهوية السعودية

المساعدة المقطوعة السعودية من البرامج الهامة التي تقدم الدعم المالي للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويتم التقديم عليها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث قامت الوزارة بوضع قواعد وشروط معينة للحصول على هذه الإعانات، ومن أكثر الناس استفادة من هذا الدعم أصحاب المعاش الضماني، والمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض، كما يقدم البرنامج الدعم للأرامل والمطلقات، وصرف المساعدات المقطوعة ليس له وقت معين خلال العام، لأنها ليست شهرية ويمكن أن تصدر في أي شهر من السنة وفي أي يوم من الأيام، حيث يتم إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين مباشرةً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي وخطوات التسجيل.

شروط المساعدة المقطوعة السعودية

يجب أن تتوفر في أي مواطن الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يتخطى الحد المانع للصرف. أن يحمل المتقدم أو المتقدمة الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك الشرط زوجة السعودي الأجنبية، وأبناء السعودية من زوج غير سعودي. لا يزيد دخل الأعزب الذي يرغب في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن ٣٠٠٠ ريال سعودي. لا يزيد دخل الشخص المتزوج الذي يريد الحصول على الإعانات المقطوعة عن ٨٦٨٠ ريال سعودي. تمنح مرة واحدة خلال العام إذا كان الشخص المتقدم من أصحاب المعاش الضماني، ولا يتقاضى أي منح شهرية ثابته أو لديه دخل شهري أخر ثابت. تمنح كل عامين إذا كان الشخص الذي يرغب في الحصول عليها، يحصل على إعانات أخرى شهرية ثابته، أو لديه دخل شهري ثابت غير المعاش. تكون الأولوية في الحصول على المقطوعة حسب أسبقية التقديم، حيث يتم ترتيب الأشخاص المستفيدين من هذه الإعانات في قوائم انتظار لحين موعد الصرف. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة ٣٠ ألف ريال، ويتم تحديد المبلغ المالي الذي يحصل عليه المستفيد، بعد معرفة الدخل الشهري الذي يتقاضاه، وعدد أفراد الأسرة.

المستندات المطلوبة للتقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي

تم تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة من المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

صورة من بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة إذا كان المتقدم لديه أسرة وأبناء يعولهم.

عقد تمليك السكن أو عقد الإيجار الموثق، أو إيصال مرافق كهرباء أو مياه.

إثبات الدخل الذي يحصل عليه المتقدم حتى تستطيع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديد المبلغ المالي الذي يحصل عليه من المساعدات المقطوعة، وهل يستحق هذا الإعانات الحكومية أم لا.

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة

يجب علينا إتباع الخطوات الصحيحة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كالتالي:-