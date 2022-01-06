رابط الاستعلام عن نتائج الشامل 2022 الدورة الشتوية جامعة البلقاء في الأردن

ننشر لكم رابط إعلان نتائج الشامل في الأردن في الدورة الشتوية 2022 في جامعة البلقاء في الأردن، كانت وزارة التعليم العالي في الأردن قد أعلنت أن نتائج الشامل في الأردن سيتم إعلانها الخميس خاصة وأن الطلاب قد أنهوا إمتحاناتهم وسط حالة من الترقب بين أوساط الطلاب لنتائج الشامل في الدورة الشتوية.

كان رئيس جامعة البلقاء، الدكتور أحمد فخري العجلوني الشامل للدورة الشتوية 2022 سيتم إعلانها الخميس في مؤتمر صحفي في مركز الجامعة، كانت وحدة التقييم والامتحانات العامة قد ركزت في الفترة الأخيرة على تدقيق النتائج وإعلانها بشكل دقيق لكل الطلاب ليتم إعلانها في مؤتمر صحفي.

رابط نتائج الشامل 2022 من جامعة البلقاء في الأردن

يمكن الاستعلام عن نتائج الشامل في الدورة الشتوية بالأردن من خلال:

الدخول على موقع جامعة البلقاء التطبيقية

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والإسم

كتابة كود المحافظة

ملئ كل البيانات بشكل صحيح.

الضغط على عرض النتائج

كان الدكتور العجلوني، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية قد أكد أن 8614 طالب وطالبة قد شاركوا في البرامج التعليمية في أكثر من 49 كلية جامعية ومتوسطة، وكان طلاب جامعة البلقاء قد عبروا عن قلقهم قبل ساعات من ظهور نتائج الشامل في الأردن خاصة وأن الامتحانات العملية كانت مرتفعة.

كان أكثر من 5332 طالب وطالبة قد تقدموا في الإمتحانات العملية بعدما انتهت وحدة التقييم والامتحانات من وضع النتائج على موقع الوحدة لحين النشر الكامل مع كل النتائج العامة للامتحان.

كان الدكتور العجلوني قد تمنى التوفيق والنجاح لكل الطلاب ودعاهم لبذل المزيد من الجهد من أجل اللحق بركب الزملاء في الدورات القادمة وتمنى لهم دوام التوفيق.

ترقب ظهور نتائج الشامل في الدورة الشتوية

هذا ونترقب معكم إعلان وظهور نتائج الشامل في جامعة البلقاء علما بأننا سنعمل على مساعدتكم بكل تأكيد من أجل معرفة النتائج فور إعلانها من جامعة البلقاء وننشر لكم كل التحديثات الخاصة بالمؤتمر الصحفي لإعتماد النتيجة وسيتم خلاله تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية من أجل الحفاظ على كل المتواجدين ومن أجل إرسال رسالة بضرورة إتباع التعليمات الصحية على الدوام.