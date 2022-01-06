ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، ليلة الخميس، بأن "عدوانا إسرائيليا" استهدف محيط قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي الغربي، مؤكدة سماع أصوات انفجارات بالمنطقة.
وأضافت الوكالة الحكومية أن "الاحتلال الإسرائيلي اعتدى بقذائف الدبابات على حراج قرية الرحية، مع تحليق كثيف لطيران الاحتلال المروحي والاستطلاعي".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أطلق قذائف دبابات بعد رصد عدد من المشتبه فيهم داخل نقاط عسكرية على الحدود السورية الإسرائيلية في الجولان.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قواته "قامت باطلاق قنابل الإنارة بالإضافة إلى قذائف الدبابات لإبعاد المشتبه فيهم، الذين ابتعدوا بالفعل إلى داخل الأراضي السورية".
وفي أواخر ديسمبر الماضي، شن الجيش الإسرائلي هجوما بالصواريخ على ساحة الحاويات في الميناء التجاري في مدينة اللاذقية الساحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "عدوان إسرائيلي" بقذائف دبابات على قرية سورية في الجولان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.