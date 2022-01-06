وزير الصحة النمساوى: 6 ولايات على القائمة الحمراء بسبب إصابات أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير النمساوى -فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء- إن الحكومة قد تقرر فى اجتماع الغد فرض إغلاق مجددا فى الولايات الست وهى ولايات: العاصمة فيينا والنمسا السفلى والنمسا العليا وسالزبورج وتيرول وفورارلبرج باعتبارها عالية المخاطر للغاية.

وأضاف أنه بالنسبة إلى للولايات الثلاث الأخرى (بورجنلاند وكارينثيا وستيريا) فإن مستوى الخطورة متوسط، مشيرا إلى أن التقييم لا يأخذ فى الاعتبار الإصابات الجديدة فحسب بل أيضًا عمر المصابين وحالة التطعيم.

يشار إلى أن الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) فى النمسا سجلت قفزة كبيرة اليوم وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 9 آلاف و761 إصابة جديدة و18 حالة وفاة خلال 24 ساعة.