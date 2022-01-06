شروط نظام الضمان الاجتماعي السعودي وما هو الحد المانع

يتزايد الاهتمام في هذه الفترة وهي المهلة لتسجيل الضمان الاجتماعي بالبحث عن موقع وزارة الموارد البشرية كونهّ يقدم منصة الضمان الاجتماعي السعودي ضمن آليات الاستفادة من المعاش في دائرة أموال الزكاة، والذي تم تم تحديد موعد أقره الضمان الاجتماعي يكون بوصوله ينتهي التقديم في الضمان وهو بتاريخ 22 أيار/مايو 2022، حيث كان تم فتح باب التسجيل في نظام الضمان الجديد في وقت سابق من العام الماضي وتحديداً في 20 نوفمبر 2021.

نظام الضمان السعودي كيف يعمل

يغطي الضمان احتياجات الفئات المجتمعية ضمن نطاق الاسر بغض النظر عن كون الفرد لديه وظيفة بخلاف قوانين النظام السابق، ما يعني مرونة أكبر بمساعدة الأشخاص الغير قادرين على تلبية حاجاتهم الأساسية من مصادر دخلهم الخاص وذلك بمنحهم معاش ضماني.

ما يميز الضمان المطور، سهولة تقديم طلب، بشكل إلكتروني، حيث أتاحت وزارة الموارد منصة الحماية والضمان الاجتماعي بحيث يمكنكم تسجيل الدخول فيها والتقدم على الضمان عن طريق تعبئة نموذج البيانات، ولكن قبل ذلك من المهم الاطلاع على الشروط حتى تطمئن من سلامة إجراءات التقديم، وتجنب الرفض.

ما هو الحد المانع

النظام يحدد الأموال المحولة الى المستفيد الرئيسي بناء على عدد افراد الاسرة في المنزل الواحد. بحيث تتوزع الدعومات على نحو 1100 ريال للمستفيد الرئيسي و550 ريال لكل تابع. ومتى ما كان دخل المستفيد والذي ينظر على أنه 50 في المئة اكثر من مجموع المستحقات لهذه الاسرة بعد خصم قيمة الدخل من قيمة المعاش الضمانين السابق ذكره، فهذا هو الحد المانع، ولا يتم شموله في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

يستطيع مستفيد الضمان تعبئة جميع البيانات الخاصة به وبأسرته ثم تقديم الطلب الكترونيا بدون الحاجة لزيارة الفروع ولا حتى التواصل هاتفياً، انما فقط يتم عبر موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل الكتروني متكامل.

موعد إغلاق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

نظام الضمان المطور يسعى لشمول فئات لا يغطيها النظام القديم، فمع المعايير والشروط الجديدة سيكون اكثر تجاوباً للأسر والافراد لتوفير احتياجاتهم الأساسية والحماية الاجتماعية لهم، التسجيل مستمر وانطلق في تاريخ 20 نوفمبر، ودعا المتحدث الرسمي للموارد البشرية الى المبادرة بالتسجيل والذي سيستمر حتى 22 أيار/مايو 2022. وقت اغلاق منصة التسجيل.

أهداف الضمان الاجتماعي المطور

ويسير نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لتحقيق أحد أهداف الحماية الاجتماعية في السعودية من خلال دعم مجموعات مستحقي الزكاة الأكثر احتياجا، لتحسين نوعية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير مستوى معيشي لائق لهم من خلال الدعم النقدي، وإعادة التأهيل، وفرص التدريب، وتمكين القادرين على العمل، وإتاحة الفرصة لهم للاعتماد على الذات، وتأهيلهم ونشر ثقافة العمل وفقا لقدراتهم ومهاراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق الاستقلال الاقتصادي ويصبحوا منتجين في المجتمع.

نشرت وزارة الموارد –انفوجرافيك– يوضح طريقة احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور، كما في الصورة أدناه.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية

للبحث عن شروط الضمان الاجتماعية الجديد 1443 في السعودية، أنظر لائحة الشروط والمعايير التالية التي وضعتها وزارة الموارد.

ان يكون سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة، ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي، وأيضا الارملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين، وكذلك أبناء الارملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، بالإضافة لذلك ذوي الإعاقة والايتام والارامل الذين لديهم بطاقات تنقل. ان يقل دخل المحتسب للمستقل والاسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الاسرة و550 ريال لكل فرد. التزام بإيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من افراد الاسرة، وعدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية. ان لا يكون مقيما في احد الدور او المراكز الايوائية التي ترعاها الدولة.

منصة الضمان الاجتماعي المطور

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية وهو رابط تسجيل الضمان السعودي الجديد، وتقترح الوزارة آلية واضحة لتسجيل الدخول على الرابط المذكور للوصول الى المنصة هذه والعمل على تقديم طلب الاشتراك في الضمان عن طريق تعبئة الملف الموحد بشكل الكتروني متكامل.