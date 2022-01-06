كوريا الشمالية تختبر صاروخا أسرع من الصوت

أعلنت كوريا الشمالية، الخميس، أنّها أجرت الأربعاء تجربة على صاروخ أسرع من الصوت، في أول اختبار من نوعه هذا العام في الدولة ذات السلاح النووي.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الصاروخ الذي أُطلق الأربعاء حمل "رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية" وقد "أصاب بدقّة هدفاً على بعد 700 كيلومتر".

وكانت هذه ثاني تجربة كورية شمالية يُعلن عنها لصاروخ مزود برأس حربية انزلاقية أسرع من الصوت، وهو سلاح متطوّر يمثّل أحدث تقدّم تكنولوجي في ترسانة البلاد.

وأوضحت الوكالة أنّ التجربة "عادت لتؤكّد السيطرة على الطيران واستقرار الصاروخ في مرحلة الطيران النشط ولتقيّم أداء تقنية الحركة الجانبية الجديدة المطبّقة على الرأس الحربية الانزلاقية الأسرع من الصوت".

وأضافت أنّ التجربة تحقّقت أيضاً من "نظام أمبولات الوقود في ظلّ الظروف الجوية الشتوية".

ورصدت سيول وطوكيو، الأربعاء، إطلاق بيونغيانغ صاروخاً، قالتا إنّه بالستي، وقد سقط في البحر شرق شبه الجزيرة الكورية.

ونددت الولايات المتحدة بالعملية، وحثّت مجدّداً بيونغيانغ على إجراء محادثات.