الاتحاد الأوروبى: احتجاز السفينة الإماراتية من جانب الحوثيين يزيد من مخاطر

جدة - نرمين السيد - وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبى فى اليمن عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : " إن احتجاز السفينة الإماراتية روابى من قبل (الحوثيين) قبالة ساحل الحديدة أمر يبعث على القلق البالغ، ويزيد ذلك من مخاطر التصعيد بشكل أكبر ويقوض الجهود الجارية لإنهاء الاقتتال وللحل السياسى للأزمة".
وطالب الاتحاد الأوروبى الحركة بـ "الإفراج الفورى عن السفينة وطاقمها"، داعيةً إلى "ضبط النفس لتلافى المزيد من التوترات".
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