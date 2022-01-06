الإمارات تعلن عن انتصار كبير بشأن التطعيم بـ لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بلغت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالى السكان 100%، فيما وصلت نسبة من تلقوا التطعيم كاملًا، إلى 92.31% من إجمالى إحصاء السكان المعتمد.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحى، الدكتورة نورة الغيثى، إن الدولة تعمل على تحقيق مناعة مجتمعية كاملة من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقى التطعيم.

لقاحات كورونا فى الإمارات

وأضافت أن الجرعات الأساسية والمعززة من التطعيم، تسهم بشكل كبير فى التقليل من الأعراض الخطيرة والوفيات الناجمة عن كورونا ومتحوراته حال الإصابة به، وأن لها دورًا فعالا فى الحد من طهور السلالات الجديدة.

وأوضحت أن الجرعة المعززة من أهم العوامل للمحافظة على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع، مشيرة إلى أهمية دورها فى تعزيز المناعة المكتسبة لتحقيق أقصى استفادة، خاصة فى الظروف الراهنة التى يشهد فيها العالم تزايدا فى أعداد الحالات المسجلة.

وتابعت: "إننا نوصى الأفراد المؤهلين بتلقى الجرعات الداعمة حماية لهم لاسيما فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة نظرا لما يشكله تلقى الجرعات الداعمة دعم للجهود الوطنية فى مكافحة الجائحة والمتحورات ولتحقيق الأمن الصحى فى المجتمع".