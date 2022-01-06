طلب وشكاوى مساعدات الديوان الملكي www.my.gov.sa التي يتطلع جميع المواطنين الفقراء من المملكة بتقديمها والتعرف على خطوات التسجيل، حيث يتابع التعرف على رابط تسجيل طلب مساعدات نقدية عاجلة والحصول على قطع للأراضي من المنصة الوطنية الموحدة بالمملكة والتي يكون لكل مواطن حساب عليها، بينما يتم تحديد موعد الرد وهو أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وعند تأخر الرد يقوم المواطن بتقديم الشكوى على ذلك وفق ألية خاصة لتلقي الطلب والاستجابة له.

طلب وشكاوى مساعدات الديوان الملكي www.my.gov.sa المنصة الوطنية الموحدة محمد بن سلمان

يكون بالمملكة العديد من الطبقات الاجتماعية والمستويات المختلفة بين أفراد الشعب، ويقوم الفقراء في المملكة والذين تأثروا كثيرا من ارتفاع الأسعار في خطط الإصلاح الاقتصادي 2030 ورفع الدعم عن عدد من السلع وإيقاف عدد من الوظائف، وكذلك الإجراءات التي تتبعها المملكة احترازيا ضد انتشار فيروس كورونا سببا هاما في تراع مستوى معيشة المواطن، واصبح أصحاب الرواتب لا تكفيهم وخاصة أصحاب الرواتب المنخفضة أو الذين فقدوا أعمالهم مؤخرا، ويكون الديوان الملكي بابا من عدة أبواب لطلب الدعم.

المنصات الاجتماعية والمؤسسات الخيرية بالمملكة

توجد عدد من المؤسسات الخيرية والاجتماعية بالمملكة، منها الحكومي ومنها الخاص ويتابع المواطنين التعرف على تلك المؤسسات وكيفية التسجيل فيها للحصول على الدعم:

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية والتي تتبع ابن الملك فهد والأميرة الجوهرة، ويقوم بتقديم الدعم العاجل لاستغاثات الموطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

والتي تتبع ابن الملك فهد والأميرة الجوهرة، ويقوم بتقديم الدعم العاجل لاستغاثات الموطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم. طلبات مؤسسة الطريف الخيرية وهي من المؤسسات التي تقبل تسجيلات المواطنين من المناطق القريبة من فروعها وتستقبل أموال الزكاة ليتم توزيعها على المستحقين من المسجلين بالمؤسسة.

وهي من المؤسسات التي تقبل تسجيلات المواطنين من المناطق القريبة من فروعها وتستقبل أموال الزكاة ليتم توزيعها على المستحقين من المسجلين بالمؤسسة. تسجيل جمعية الوليد بن طلال الخيرية والتي تقوم باستقبال تسجيلات طلب الحصول على شقق سكنية أو سيارات لغير القادرين على أن تقوم بالإعلان عن المقبولين فيها على منصتها على تويتر شهريا.

والتي تقوم باستقبال تسجيلات طلب الحصول على شقق سكنية أو سيارات لغير القادرين على أن تقوم بالإعلان عن المقبولين فيها على منصتها على تويتر شهريا. تقديم طلبات الحصول على أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي والمساعدات المالية من خلال المنصة الوطنية الموحدة.

والمساعدات المالية من خلال المنصة الوطنية الموحدة. مؤسسة الأميرة الجوهرة الخيرية وهي زوجة الأمير فهد الأخيرة ووالدة الأمير عبد العزيز بن فهد وتقوم بتقديم المساعدات للمحتاجين وتقديم الدعم للمقبلين على الزواج.

كيفية تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي

تتيح المنصة الوطنية الموحدة الدخول لطلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي وكذلك الاستعلام عن الطلبات، كما تتيح تقديم الاعتراض على تأخر طلب أو عدم قبوله، ويتم تسجيل الطلب بالخطوات التالي: