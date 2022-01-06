وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف عن 65 عاما

توفيت الممثلة المصرية مها أبو عوف، الخميس، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة في بيان قالت فيه إن "صلاة الجنازة غدا ظهرا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم". والراحلة هي ابنة الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف (1919-2004) وشقيقة الموسيقي والممثل الراحل عزت أبو عوف.

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