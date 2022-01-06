موريتانيا تسجل أعلى حصيلة لـ إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة فى موريتانيا، مساء أمس الأربعاء، تسجيل 1149 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فى أكبر حصيلة لـ البلاد منذ ظهور الجائحة.





ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، لم توضح الوزارة فى تقريرها اليومى حول الوضع الوبائى، طبيعة المتحور المتسبب فى تصاعد وتيرة الإصابات بـ كورونا إلى هذا الرقم الكبير.

وأعلنت الصحة الموريتانية منذ نحو أسبوع، ظهور متحور "أوميكرون" فى البلاد، كما أفادت بأن إجمالى الوفيات جراء الجائحة بلغ 876 حالة.

أوميكرون فى موريتانيا

ومن جانبها، أصدرت مؤسسة الرئاسة فى موريتانيا بيانًا مقتضبًا مساء الإثنين الماضى، معلنة فيه أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى أصيب بـ فيروس كورونا، وأن ذلك تبين بعد إجرائه بعض الفحوصات بعد إصابته بزكام.

وأصدرت الحكومة الموريتانية قرارا بتعليق جميع المهام الخارجية للوزراء والمسؤولين والمشاركات الدولية بعد إصابة عدد من الوزراء أيضًا بالفيروس التاجى.

وفى سياق متصل، أعلن الاتحاد الموريتانى لكرة القدم، يوم الإثنين الماضى، قرارا بإقامة جميع المباريات خلف أبواب مغلقة، ما يعنى أنها ستكون دون جمهور، وذلك على خلفية ارتفاع الإصابات بـ كوفيد 19.