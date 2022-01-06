تمويلك في حسابك خلال دقائق بمناسبة العام 2022 تمويل شركة إمكان بدون كفيل

تعمل شركة امكان على تمويل المواطنين المتعثرين بتوفير تمويلات مختلفة ومتنوعة لهم وبشروط ميسرة للغاية وبدون ضامن او كفيل أو تحويل راتب، حيث يعتبر تمويل إمكان الشخصي الأسهل والأسرع عبر القنوات الرقمية ويمكن لأي مواطن التقديم على تمويل إمكان الشخصي عبر موقع وفروع الشركة أو من خلال التطبيق وهو الأسرع والأسهل، الذي يوفر قيمة التمويل المطلوبة أينما كنت بطريقة إلكترونية بدون الحاجة لمراجعة فروع الشركة، من خلال شركة تخضع لرقابة البنك المركزي السعودي، وتساعد على توفير فرص التمويل للعاملين في القطاع الحكومي والخاص وكذلك المتقاعدين وفق شروط وهي الشروط الموضحة بالمقال وكما وضحنا كيفية التقديم على القرض ومزايا تمويل شركة امكان، حيث يعتبر تمويل امكان المصغر لكافة موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي والمتقاعد من الحصول عليه لتلبية الاحتياجات الهامة والعاجلة للمواطنين والموظفين بجميع القطاعات.

شروط الحصول على التمويل المصغر لشركة امكان :

للحصول على تمويل شركة امكان المصغر لتوافر عدة شروط اهمها مايلي:

ان يكون طالب القرض سعودي الجنسية.

يشترط للحصول على القرض ان لا يقل العمر عن 25 عام ولا يزيد عن الستين عام.

يشترط ان يكون المتقدم للحصول على القرض على رأس العمل في القطاع الحكومي لمدة ستة أشهر.

يشترط للحصول على القرض أن يكون لديه سجل ائتماني جيد.

يشترط للحصول على القرض ان لا يقل الراتب عن خمسة ألاف ريال سعودي.

كما يتم الموافقة على القرض للقطاعات المدنية الحكومية والخاصة وشبة الحكومية.

أهم مزايا تمويل شركة إمكان:

يمتاز تمويل شركة امكان بالعديد من المزايا النادرة والتي تميزه عن غيره من التمويلات المختلفة واهمها مايلي:

تمويل بدون تحويل راتب وجود كفيل

تمويل يتراوح بين الحد الأدنى 2000 ريال وخمسين ألف ريال سعودي كحد أقصى.

تمويل لا يحتاج إلى موافقة جهة العمل.

ادخل على رابط شركة امكان الالكتروني أو من خلال تحميل تطبيق إمكان.

ثم العمل على إنشاء حساب على منصة إمكان أو التطبيق.

يتم تسجيل الدخول وتحديد التمويل المطلوب وتحديد عدد الاقساط التي بامكان المستفيد سدادها والوفاء بها حيث تحدد عدد الأقساط التي تتراوح بين 12 شهر، و18 شهر، و24 شهر.

ثم كتابة وملء البيانات المطلوبة.

ثم يتم رفع الاوراق والمستندات ثم إرسال الطلب.

القيام بتحديد واختيار الطريقة التي من خلالها يتم السداد، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني

يتم مراجعة الطلب بقيمة التمويل ثم يتم الموافقة عليه.

بعد الموافقة على طلب التمويل يتم وضع القيمة المالية في حساب المستفيد البنكي.

خطوات التقديم على تمويل إمكان: