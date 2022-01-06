الموارد البشرية تطلق برنامج الصفوة وأهم الخدمات والمميزات التي يقدمها برنامج الصفوة للعملاء

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برنامج «الصفوة» قبل عامين وقد حقق العديد من الأهداف، حيث أن البرنامج سيعمل على رفع روح التنافس بين الشركات وبعضها البعض الالتزام بنسب التوطين المطلوبة، وكذلك حتى تتمكن المنشآت السعودية من التواجد في إطار النطاقات المتميزة، بل والدخول في نطاقات أخرى أكثر تميز لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت المواطنة وذات الالتزام بأنظمة وتشريعات وقرارات الوزارة، وقد حددت الوزارة خلال تغريدتها، عملاء برنامج الصفوة، وأبرز الخدمات والميزات المقدمة لهم، والأهداف المرجو تحقيقها، حيث نشر الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أهم ملامح برنامج الصفوة، الذي أطلقته، فعملاء برنامج الصفوة هي المنشآت الواقعة في النطاق البلاتيني في برنامج «نطاقات لمدة عام، والتي لا يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 عاملًا سعوديًا.

أهم الخدمات والمميزات التي يقدمها برنامج الصفوة للعملاء:

حيث يقدم برنامج الصفوة لعملائه 3 خدمات وتتمثل في الآتي:

مدير علاقة لكل منشأة.

استقبال الاتصالات والرد على الاستفسارات على مدار اليوم.

إدارة خاصة تقوم بدورها في انهاء إجراءات عملاء «الصفوة».

سهولة التواصل مع كافة العملاء المستهدفين والمستفيدين من البرنامج على مدار اليوم والساعة من أجل الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة.

يهدف البرنامج إلى إنهاء جميع المعاملات وحصر مسار متعلق فقط بعملاء البرنامج.

عند إنشاء البرنامج تم تخصيص جزء يتعلق بإدارة العلاقات التي تتعلق بالمنشآت المستهدفة من خلال البرنامج.

يساهم البرنامج في المشاركة على رفع نسب التوطين بجانب الدور الذي يقوم به حول تحفيز الشركات على الالتزام بالنطاق البلاتيني.

أهم أهداف وخصائص برنامج الصفوة:«الموارد البشرية» وحقيقة عدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي من اول يناير:

من الجدير بالذكر فقد أكدت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عدم صحة ما يتم تداوله فيما يتعلق بعدم اعترافها بعقد عمل ورقي، وما هي إلا شائعات وأشار إلى كافة المستفيدين التأكد من صحة الخبر، وسوف يتم العمل بها بدءًا من اليوم السبت، وأن غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه اعتبارًا من اليوم السبت 1 يناير 2022م، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية، وأكد متحدث «الموارد البشرية»، أن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية، داعية الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية.

اولا الدخول الى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم الضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية أو التعرف على المبادرات والبرامج الجديدة.

ثم عليك بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم عليك بكتابة كود التحقق، والضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

كما يقدم الموقع خدمات للأفراد أو لأصحاب المنشآت والشركات.

وللتواصل مع خدمة العملاء لاية استفسارات او اسئلة من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني أو من خلال التواصل مع خدمة العملاء على رقم 19911.

كيفية التسجيل بوزارة الموارد البشرية والاستفادة من برامج الوزارة المختلفة: