فرنسا تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال وزير الصحة، أوليفييه فيران، خلال مناقشات فى الجمعية الوطنية حول مشروع قانون بخصوص شهادة التطعيم، إن 66 ألف شخص تلقوا الجرعة من اللقاحات المضادة لـ كورونا.

وأضاف فيران أن المناقشات حول تمرير مشروع القانون والتصريحات المثيرة للجدل للرئيس إيمانويل ماكرون، كان سببًا فى تلك الزيادة الواضحة فى تلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

وأبدى وزير الصحة الفرنسى ترحيبه بتطعيم 66 ألف شخص جديد بأول جرعة من اللقاح، وخاصة أن الملقحين لم يصلوا إلى ذلك العدد منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وتابع: "إذا قمنا بذلك لمدة 70 أو 75 يومًا، سنوفر الحماية الكاملة للسكان فى فرنسا من الأعراض الخطيرة".

وأشارت "فرانس برس"، إلى أن ما يقرب من خمسة ملايين فرنسى لم يتلقوا أى جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأن خمس هذا العدد من الفئة المعرضة للخطر.

ويواجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون انتقادات شديدة بعد استخدامه كلمات وصفت بالمسيئة والمثيرة للانقسام، إذ لجأ إلى استخدام تعبير عامى ليقول إنه يريد تضييق الخناق على الأشخاص غير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال ماكرون فى مقابلة لصحيفة "لو باريزيان": "أريد حقا أن أنغص عليهم حياتهم، وسنواصل ذلك حتى النهاية".