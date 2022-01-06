فاوتشي يحذر: إصابات أوميكرون تجهد المستشفيات

حذّر كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، من استمرار الضغط على المستشفيات، بعد تزايد إصابات أوميكرون، رغم وجود بيانات أولية تؤكد أن المتحور الجديد أقل حدة من سلالة "دلتا".
وقال فاوتشي للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الارتفاع غير المسبوق في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" يؤدي إلى الضغط على النظام الصحي.
وأوضح أن خطر دخول المستشفيات أو الوفاة بسبب الإصابة بمتحور "أوميكرون" أقل 65% مقارنةً بإصابات "دلتا"، فيما كان خطر دخول العناية المركزة أقل بنسبة 83% في حالة "أوميكرون" مقارنة بـ"دلتا".
وأشار إلى أن المتحور الجديد يسبب التهابات رئوية أقل حدة، حيث تظهر الأبحاث أنه يصيب الجهاز التنفسي العلوي، لكنه يواصل الانتشار سريعًا، بما قد يخلف عددًا كبيرًا من المرضى بحاجة إلى رعاية في المستشفيات.
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