الآن رابط موقع الاستعلام عن نتائج (الشامل ) الدورة الشتوية 2022 في الأردن جامعة البلقاء التطبيقية www.bau.edu.jo

رابط موقع الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 في الأردن جامعة البلقاء التطبيقية تزداد علميات البحث من جانب شريحة كبيرة من الطلاب في هذا التوقيت للتعرف على نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 في الأردن، وذلك بالتزامن مع اجراء الاختبارات الخاصة بالدورة الشتوية خلال الأيام الأخيرة، حيث يرغب الطلاب في هذا التوقيت في التعرف على الحصيلة الفعلية الخاصة بهذه الدورة، وهي النتائج المقرر ان يتم الإعلان عنها الكترونيا خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال موقع جامعة البلقاء التطبيقية، بناء على الرابط الذي تم تفعيله للحصول على النتيجة، وسوف نوضح من خلال هذه السطور موعد طرح نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 وتفعيل الرابط الالكتروني الخاص باستخراج النتائج.

اعلان نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022

اعلن الأستاذ احمد المناصير الناطق الإعلامي باسم جامعة البلقاء التطبيقية بانه تم تحديد موعد إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل ) ليكون اليوم الخميس الذي يوافق الموافق 6/1/2022، وذلك فى المؤتمر الصحفي المقام فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمركز الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية وسوف يتم تفعيل رابط موقع الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 في الأردن.

نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 في الأردن

تبعا لما تم الإعلان عنه من جانب الجهات المعنية في الأردن بشأن نتائج الشامل الدورة الشتوية، فقد تم الاتفاق على اجراء الامتحانات الخاصة بالدورة الشتوية لجميع الخريجين في جميع انحاء الأردن من خلال 14 مركز مخصص، على ان يتم توزيع هذه المراكز في جميع انحاء الأردن بشكل عام بجميع المحافظات، وقد تم بداية اجراء الامتحانات من خلال مراحل من خلال الورقة الأولى والثانية والثالثة والتي أجريت يوم 16 من شهر ديسمبر، والتي انتهت يوم 23 من الشهر نفسه، على ان يتم طرح النتائج الخاصة بالامتحانات للطلاب في جميع انحاء الأردن خلال الفترة المقبلة من خلال الموقع الرسمي الخاص بجامعة البلقاء التطبيقية، ليتم تسهيل استخراج النتائج الخاصة بالطلاب من خلال البيانات الخاصة بهم لتظهر بسهولة توفيرا للوقت والجهد.

رابط الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022

تبعا لما تم الاعلان عنه فمن المقرر أن يتم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 في جميع انحاء الاردن بسهولة الكترونيا من خلال موقع جامعة البلقاء التطبيقية، من خلال اتباع الخطوات التالية.