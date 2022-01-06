مُفعل رابط الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 جامعة البلقاء التطبيقية الأردن حسب الاسم shamel.bau.edu.jo

مازلنا نتابع معكم الإعلان الرسمي عن نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 ، حيث سيتم اعلان نتيجة الدورة الشتوية بالأردن وذلك بعد أداء الاختبارات والتي تم الانتهاء منها يوم الخميس الماضي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي نتيجة دورة الشتاء، سيتم الإعلان رسميا في مؤتمر صحفي يعقد يوم الخميس 6 يناير 2022 في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية، وكشفت الوزارة أنه تم أخذ جميع الإجراءات والإرشادات الاحترازية لتفشي وباء كورونا المستجد في الاعتبار للحفاظ على صحة الطلاب وكافة العاملين بقطاع التعليم، خلال امتحانات الدورة الشتوية في الجامعة، والان نتوجه عبر السطور التالية للاستعلام عن نتيجة الدورة الشتوية.

نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022

نتائج الشامل كاملة حسب الاسم نقدم تفاصيلها عبر موقع ثقفني، حيث تتصدر مؤشرات البحث بجوجل موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة طلاب وطالبات الجامعة التطبيقية لنتيجة الشامل للدورة الشتوية من عام 2022، وذلك بعد أن أعلن رسمياً عن ألية الاستعلام عن نتيجة الطلاب، وقد كشف رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني، عبر تصريحات رسمية اليوم، عن أعلانه نتيجة الطلاب، ويسمح رابط الجامعة التطبيقية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الدخول واستخراج العلامات.

رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022

في هذه السطور نقدم لكم رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 حسب الاسم ورقم المقعد، قد يتم من خلالها إتاحة النتيجة كاملة لطلاب جامعة البلقاء التطبيقية، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي لجامعة البلقاء رابط نتائج الشامل لوحدة تقيم الامتحانات.

قم بكتابة رقم المقعد للطالب والاسم الرباعي.

مراعاة الدقة أثناء كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب/ الطالبة.

قم بالضغط علي أيقونة البحث.

سينقلك المتصفح الآن لصفحة خاصة بها كافة العلامات والدرجات الخاصة بالطالب.

تفاصيل اختبارات الطلاب للدورة الشتوية

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية اكد عقب الانتهاء من الاختبارات التي تم عقدها في الأيام السابقة؛ أن ما يقرب من 8614 طالبا من حوالي 49 مدرسة متوسطة سجلوا دخولهم للجان الامتحانات الشاملة لهذه الدورة، حيث تم اعتماد الخطة لـ 140 برنامج دراسي، ومن المشار أليه عبر تصريحات رئيس الجامعة أن الخطة تضمنت 81 خطة جديدة، وكذلك شملت الخطة 59 خطة قديمة.