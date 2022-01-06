بعد الاحتجاجات وإقالة الحكومة.. تعهدات عاجلة من رئاسة كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه: "ستواصل الدولة ضمان حقوق ومصالح جميع ممثلى شعبنا متعدد الأعراق والأديان، وسلامة المواطنين الأجانب فى البلاد، بمن فيهم موظفو السلك الدبلوماسى والصحفيون".

وتابعت: "السلطات ستحمى الاستثمارات وشركات الأعمال الأجنبية"، مؤكدًة أن كازاخستان ستراعى الالتزامات الدولية فى حقوق الإنسان وستواصل مسار الإصلاحات، تحت شعار "التواصل بين الدولة والمجتمع"، الذى رفعه رئيس البلاد، قاسم جومارت توكاييف.

الاحتجاجات فى كازخستان

وكان رئيس كازاخستان، قد اقال الحكومة، أمس الأربعاء، فى محاولة لتهدئة غضب المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والأداء الحكومى.

وأعلن توكاييف، صباح الأربعاء، حالة الطوارئ خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير، فى أعقاب الاحتجاجات عمت أنحاء البلاد، وخاصة بعد تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى كازاخستان، إذ حمل حوالى 3000 متظاهر هراوات مطاطية واقتحموا مبنى الحكومة المحلية، ما أجبر ضباط الشرطة على التراجع.

وأكد رئيس البلاد أن مجموعات إرهابية سيطرت على مطار ألماتى الدولى وخمس طائرات، بينها طائرات أجنبية، فى العاصمة نور سلطان.