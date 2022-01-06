عاجل .. بعد قليل نتائج الشامل الدورة الشتوية بالاردن 2021 جامعة البلقاء

نتائج الشامل الدورة الشتوية ف الاردن كثر البحث في الأوقات الماضية القليلة عن نتائج الشامل الدورة الشتوية،من قبل الطلبة والطالبات داخل جامعة البلقاء فى الأردن، وذلك لكى يستعملوا عن النتائج الخاصة بامتحانات الشامل الدورة الشتوية لسنة الدراسية 2021،وكثر البحث عن ذلك بعد أن تم الاعتماد والإعلان عن نتائج الشامل الدورة الشتوية في الاردن لكل الطلاب والطالبات فى كل المحافظات والمدن الأردنية،وأكدت وزارة التعليم العالي بالأردن،انها سوف تعلن عن كل نتائج الشامل الدورة الشتوية بالمملكة الأردنية الهاشمية بطريقة إلكترونية ،وذلك تعاوناً مع جامعة البلقاء، لكى يحافظوا على أمن وسلامة الطلاب والطالبات داخل الجامعة،ولكى منعوا من وجود تزاحم وتكدس داخل الجامعة ،والالتزام بالاجراءات الاحترازية لمنع الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إعلان نتائج الشامل الدورة الشتوية في الاردن

لقد صرح احمد المناصير المتحدث الرسمي باسم جامعة البلقاء وأعلن عن موعد نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021،انها سوف تظهر فى يوم الخميس الموافق 6 من شهر يناير الحالى ، وقال السيد احمد المناصير المتحدث الرسمي باسم جامعة بلقاء أن الدكتور أحمد فخرى الحلوانى رئيس الجامعة ،سوف يقيم مؤتمر صحفي وذلك في يوم الخميس الموافق 6من شهر يناير فى الساعة 10 صباحا بتوقيت الاردن،وسوف يعلن عن نسبة النجاح فى الجامعة،وذاك بعد أن انهو الطلاب والطالبات امتحاناتهم فى يوم 23مم شهر ديسمبر الماضى،وبدأت الجامعة عملية تصحيح أوراق الامتحانات مباشرة بعد الانتهاء من أداء الطلاب الامتحان ووضع الدرجات لهم فى جميع المواد الدراسية التى كانت مقررة عليهم فى هذا العام.

طريقة الحصول على نتائج الشامل الدورة الشتوية فى الاردن

يبحث الآلاف من الطلبة والطالبات فى الأردن عن طريقة الاستعلام عن نتيجتهم فى الشامل الدورة الشتوية ،حيث ينتظرها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لكى يطمئنوا على نتائجهم واليكم طريقه الاستعلام عن النتائج

عليك الدخول على رابط الاستعلام عن النتيجة

اكتب اسمك ورقم جلوسك

قم بإملاء كل البيانات المطلوبة منك وتأكد من صحة البيانات

ثم اضغط على كلمة بحث .

بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يمكنك الحصول على النتيجة بطريقة صحيحة.