“الدورة الشتوية” shamel.bau.edu.jo رابط نتائج الشامل 2021-2022 (جامعة البلقاء) برقم الجلوس

shamel.bau.edu.jo رابط نتائج الشامل بالدورة الشتوية لجامعة البلقاء الأردنية حيث قامت وحدة التقييم والامتحانات العامة بجامعات المملكة بتحديد الموعد المقرر بالساعة لإعلان نتائج الطلاب برقم الجلوس بعد أن أعلنت في وقت سابق على الانتهاء التام من مراجعة النتائج وتقييمها ثم مراجعتها، وتم رفع النتائج لاعتمادها من وزارة التعليم العالي لجامعات المملكة الأردنية الهاشمية ليتم الإعلان عن الموعد المحدد لتنزيل النتائج وتفعيل الرابط ليقوم الطلاب بالاستعلام عنها.

“الدورة الشتوية” shamel.bau.edu.jo رابط نتائج الشامل 2021-2022 (جامعة البلقاء) بالجلوس

قام السيد الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء الأردنية ورئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادات المتوسطة العليا لدخول الجامعات بالمملكة عن آخر تحديثات أخبار نتائج الشامل في الدورة الشتوية، حيث أعلن الانتهاء التام من امتحانات الطلاب وتصحيح النتائج وفق لجان مختصة تحت تأمين كامل، حيث تم تأمين لجان وكنترولات التصحيح ضد تسرب الامتحانات أو ضياع الأوراق وكذلك تم تأمين الطلاب في الامتحانات ضد انتشار فيروس كورونا، وأعلن نجاح عملية الامتحانات رغم ما كان فيها من صعوبات واشتراك أعداد كبيرة من الطلاب ثقة منهم في العملية التعليمية بالمملكة وضمانا للإجراءات الوقائية ضد انتشار كرونا، وقامت اللجان بالتعقيم والتباعد بين الطلاب وانتهت بخير وتم الإعلان عن الوعد النهائي لها.

موعد نتائج الشامل 2021-2022 الدورة الشتوية

أعلن الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء الأردنية ورئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادات المتوسطة العليا أن صباح الخميس هو الموعد المقرر لإعلان نتائج الطلاب، حيث يتم عمل مؤتمر صحفي يضم وزير التعليم العالي ورئيس جامعة البلقاء وباقة من السلطات التعليمية العليا للإعلان عن نسب النجاح والرسوب والمشاركة في امتحانات الشامل من كامل المحافظات الأردنية، على أن يتم تفعيل رابط استخراج النتائج برقم الجلوس.

شارك عدد 8614 طالب وطالبة من 49 كلية جامعية .

تم عمل 140 برنامج دراسيا (81 برنامج وفق الخطط الجديدة – 59 برنامج ضمن الخطط القديمة ).

أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات العملية 5332 طالب وطالبة.

يتم الدخول على رابط وحدة تقييم الامتحانات العامة بجامعة البلقاء (الدورة الشتوية). يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس بالحقل المخصص لذلك. يتم استكمال البيانات الشخصية له كاملة. يقوم باختيار ايقونة “بحث”.

مشاركة الطلب في امتحانات الدورة الشتويةكيفية الاستعلام عن نتائج الشامل 2021-2022 shamel.bau.edu.jo رابط نتائج الشامل