رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 جامعة البلقاء التطبيقية الأردن shamel.bau.edu.jo

رابط نتائج الشامل 2022 الأردن، نتابع معكم دائمًا موعد إعلان نتائج 2022 الدورة الشتوية، حيث يتم البحث حاليًا عن نتائج الامتحانات “الكاملة” للدورة الشتوية والتي تم التأكيد من خلال وزارة التعليم العالي والجامعة، أن الإعلان عن موعد النتيجة سيكون متاح يوم الخميس المقبل بأذن الله أي الموافق 6 يناير 2021، والتي كان من المقرر أعلان النتيجة قبل الانتهاء من سنة 2021 ولكن لظروف ما تم تأجيل الإعلان عنها، ونتابع معكم من خلال موقع ثقفني موعد الإعلان عن نتيجة الشامل 2022 للدورة الشتوية.

نراجع جميع تفاصيلها معكم عبر موقعنا، حيث تزامن ذلك مع وجود مجموعة كبيرة من الأبحاث حول نتائج الشامل من قبل طلاب جامعة البلقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج دورة شتاء 2022 كاملة تأتي بعد أن أكمل الطلاب امتحاناتهم يوم الخميس الماضي، وعلي أساس ذلك؛ ستعلن النتائج خلال مؤتمر صحفي في المركز الجامعي بحضور الدكتور احمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، وفيما يلي ننتقل معك إلى تاريخ إعلان النتائج والرابط الخاص بنتائج جلسة الشتاء الكاملة حسب اسم المقعد ورقمه.

رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022

تقدموا لأداء الاختبارات الشاملة ما يقرب من 8614 طالب وطالبة بجامعة البلقاء التطبيقية، وينتظر الكثيرين الطلاب وأولياء الأمور وسط حالة من الترقب موعد الإعلان عن نتائجهم، والتي اكد السيد أحمد فخري رئيس الجامعة أنه يتم الإعلان عن النتيجة يوم الخميس القادم، حيث يتم الاستعلام من خلال كافة المواطنين عن النتيجة من خلال رابط نتائج الشامل 2022 للدورة الشتوية والذي سوف ننشره بالسطور التالية مع كيفية الدخول واستخلاص العلامات، فمن الجدير بالذكر أن الاختبارات العلمية المحسوب تم بدئها من العشرون وحتي الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2021، وعملت وحدة التقييم والامتحانات بمراجعة الاوراق وفرز النتائج حتي تصبح جاهزة للطلاب، وقد تم 14 مركزاً للاختبارات حتي تتلاشي المملكة الهاشمية انتشار وتفشي وباء كورونا.

آلية الاستعلام عن نتائج الشامل 2022

اكد رئيس الجامعة أحمد فخري العجلوني انه سيتم أعلان النتيجة في بيان صحفي من يوم الخميس القادم، وشدد رئيس الجامعة على أن الجامعة راعت تفشي وباء كورونا المستجد ، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا ، بحيث امتدت المراجعة التامة بدقة لكل اختبار، وكان هناك الكثير من البحث على مدار الأيام القليلة الماضية للاستعلام عن التاريخ الدقيق لإصدار نتائج الشامل 2022 الدورة الشتوية وفي الساعات القادمة سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الشتوية على موقع Shame.bau.edu.jo، حيث يوجد حاليًا حالة من القلق الشديد مع اقتراب إعلان النتائج، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال رابط النتائج الكاملة 2022 واتخاذ الخطوات التالية:

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وزارة التعليم العالي تكشف عن موعد الإعلان نتائج الدورة الشتوية في نهاية الامتحانات المقررة عقدها؛ وذلك لاستكمال جميع النتيجة أمام الطلاب للاستعلام من خلال الموقع المخصص للنتائج الكاملة والتي نشرنا خطوات الاستعلام عنها بالسطور السابقة، ويمكنك بمجرد أعلان النتيجة الدخول للرابط المرفق واستخراج النتيجة، ومن المشار أليه أن حوالي اكثر من ثمانية الأف طالب وطالبة بالأردن خاضوا الامتحانات الشاملة الشتوية 2021- 2022، وكان التشديد كجزء من الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم الأردنية لحماية صحة وسلامة الطلاب خلال عملية المراجعة، وصرح رئيس الجامعة أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحانات، وتسعى مجالس الامتحانات وكافة الموظفين الإداريين في جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن إلى استكمال كافة الإجراءات الخاصة بإعلان نتائج دورة الشتاء في الموعد المحدد لها، كما تم اعتماد رابط نتائج الشامل وهو الرابط الرسمي للحصول على النتيجة، ويترقب جميع الطلاب والطالبات في المملكة الأردنية الإعلان عن نتائج امتحانات الشامل.

جامعة البلقاء التطبيقية

شدد رئيس الجامعة على أهمية احترام جميع الطلاب وأعضاء مجالس الامتحانات لتعليمات السلامة العامة والاشتراطات الصحية، والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وتقديم شهادة تطعيم للطلاب الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا بنتيجة سلبية حسب القواعد قبل دخول غرف الفحص، وقد أجرى الطلاب امتحانات في هذه الدورة والتي تم تنظيمها وفق 140 برنامج دراسي ، 81 منها مبنية على خطط جديدة ، ويوجد 59 برنامجًا على أساس الخطط القديمة، ويعمل أكثر من 250 موظفًا في الكليات والمعاهد الوطنية المتوسطة ، وتخطط وزارة التعليم العالي الآن لإعلان نتائج الدورة الشتوية، وسنتابع معكم كافة الأخبار والتفاصيل الخاصة بالمؤتمر الصحفي والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً.