رابط نتائج امتحان الشامل 2022 الدورة الشتوية عبر جامعة البلقاء التطبيقية shamel bau edu jo

رابط نتائج امتحان الشامل 2022 الدورة الشتوية والتي ينتظرها في هذه اللحظات الكثير من الاشخاص، وكان قد أعلن الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني والذي يشغل منصب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة المتوسطة الأسبوع الماضي عن أن نتائج امتحان الشامل 2022 سوف يتم اعلانها رسميا صباح الخميس 6 كانون الثاني 2022 الموافق السادس من شهر يناير 2022 بمركز جامعة البلقاء. سنزودك برابط النتائج.

موعد اعلان نتائج امتحان الشامل 2022 الدورة الشتوية

كشف رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني عن أن موعد صدور نتائج امتحان الشامل 2022 الدورة الشتوية 2022 أنه سيتم في العاشرة صباح يوم الخميس 6 يناير 2022، وسيكون ذلك من خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده في الجامعة حيث الآلاف الان من طلاب الجامعات في المملكة الأردنية الهاشمية ينتظرون ظهور النتائج الكاملة بعد إجراء الامتحان الذي تم الأسبوع الماضي في جامعة البلقاء، على الرغم من أن الجامعة تتخذ كافة الاحتياطات لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة بسبب استمرارها أزمة فيروس كورونا.

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سوف تكون هناك عدد من الخطوات يجب أن يتبعها الطلاب من أجل الحصول على معلومات كاملة حول تفاصيل نتائج الدورة الشتوية بأكملها والتي سيتم اعلانها صباح اليوم 2022 في جامعة البلقاء التطبيقية بالمملكة الأردنية الهاشمية وسيتم ذلك كما هو موضح في هذه السطور:

مطلوب من الطالب التواصل مع جامعة البلقاء التطبيقية والوحدة العامة للامتحانات والتقويم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة التطبيقية البلقاء

ضع رقم مقعد الطالب في المربع.

أدخل جميع بيانات الطلاب التي سوف يطلبها منك الموقع مع الأخذ في الاعتبار أن الدقة مهمة للغاية أثناء جمع البيانات للتأكد من أن البحث حقيقي.

اضغط بعد ذلك على كلمة بحث

بعد أن يقوم الطالب بعمل جميعالخطوات السابقة، سوف يتم عرض النتيجة بالكامل، بما في ذلك ملاحظات الطالب في جميع المواد التي تم تكليفه بها لهذا العام الدراسي، وسيتم اعتماد النتائج أولاً خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم عمله خلال ساعات قليلة.

وسيكون هناك متابعة مستمرة بشأن اعلان كافة النتائج خلال الساعات المقبلة.