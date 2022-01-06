كيفية تشغيل لعبة جاتا الإصدار الجديد 2021 للكمبيوتر والأندرويد على جميع أنواع الهواتف المختلفة GTA

تعد لعبة جاتا واحدة من أشهر الألعاب على الهاتف والبلايستيشن والكمبيوتر، وذلك لأنها تصنف من ألعاب الفيديو المشوقة، ومن أجل هذا كثر السؤال عن كيفية تشغيل لعبة جاتا، حيث أنها تحاكي رواية عن سرقة السيارات الكبرى، ولها الكثير من السلاسل والأجزاء المميزة، وتختلف مهام كل جزء منها، وكذلك الشخصيات أيضًا، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.

كيفية تشغيل لعبة جاتا الإصدار الجديد 2021

لا داعي للقلق عن كيفية تشغيل لعبة جاتا، وهذا لأن خطوات تشغيل لعبة جاتا بسيط جدًا بل يكاد يكون شيء في منتهي السهولة، ولذلك من يريد تشغيل لعبة جاتا، ولا يستطيع ويظن أنه شيء في غاية التعقيد والصعوبة عليك فقط أتباع الخطوات التي في النقاط التالية:

نقوم بتثبيت اللعبة على الجهاز الذي نريده الكمبيوتر أو الهاتف.

إن كان الهاتف نفتح اللعبة، وننتظر حتى يتم تحميل الملفات التي بداخل اللعبة حتى يبدأ التشغيل، وذلك مع الحرص على أن لا يتم الخروج من التطبيق.

إن كان الكمبيوتر يتم التحميل من أي برنامج خاص بتحميل اللعبة مثل ستيم، ونأكد على عملية الشراء، وننتظر تحميل بعض الملفات من داخل اللعبة والاتصال بالإنترنت، وسيتم فتح اللعبة تلقائيًا.

كانت ولا تزال لعبة جاتا هي محور مهم، وجزء لا يتجزأ من كل عشاق الألعاب حول العالم، ولذلك يتم دائمًا السؤال عن كيفية تشغيل لعبة جاتا، وهو سؤال مهم لمن يريد تجربة هذه اللعبة، والتي تتميز عن غيرها من الألعاب بالواقعية الشديدة، والسحب إلى هذا العالم، ومع حرية الحركة والاختيار أن كنت ترغب في تكملة المهام أم لا، وهذا شيء مميز، كما أن اللعبة لديها جودة صورة عالية ومتطورة جدًا، والجرافيك الخاص بها متطور للغاية حتى أنك تنسى في بعض الأحيان أنك في لعبة.

تعرف لعبة جاتا على أنها اختصار لجملة جراند ثفت أوتو، وهي تدور أحداثها داخل مدن تشبه مدن الولايات المتحددة الأمريكية، ويكون للعبة شخصيات رئيسية، وتحكي دائمًا الرواية على تعرض البطل للخيانة، ودوافع الشخصيات المساعدة، وقد سمحت السلسلة الجديدة على حرية التنقل بين الشخصيات، واختيار تمثيل حبكة من نريد منهم مع العودة دائمًا للشخصية الرئيسية، ومن أجل هذا السبب يحب اللاعب الدخول في عالم جراند ثفت أوتو، ولهذا أيضًا في كل عام تزداد نسبة تحميلها.