“حملها على جهازك” طريقة تثبيت ماين كرافت الإصدار الأخير 2022 بالخطوات minecraft

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت يتساءل عنه العديد من الناس، وهذا بسبب ما تقدمه اللعبة من متعة وروعة، حيث تعتبر لعبة ماين كرافت واحدة من أنجح العالم في العالم سواء كان على الكمبيوتر أو على الجوال، وتتمحور اللعبة حول بناء العالم الخاص بك وبلا حدود، وإن كنت ترغب في معرفة طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت تابع هذا المقال.

وقد يتساءل العديد من الأشخاص عن طريقة تثبيت لعبة ماين كرفت للكمبيوتر، وهذا في حالة إن وجد صعوبة في إيجاد اللعبة أو تثبيتها، والحقيقة أن تحميل لعبة ماين كرفت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أمر في غاية السهولة، ويتمثل في النقاط التالية:

نذهب إلى الموقع الخاص بالمايكروسوفت.

نكتب اسم اللعبة في مربع البحث الخاص بالموقع.

الضغط على علامة البحث، ومن ثم سوف تظهر اللعبة أمامك مباشرًا.

الضغط على الكلمة الخاصة بالتحميل.

نقوم بدفع قيمة اللعبة بالطريقة التي نريد أن ندفعها بها تلك القيمة، وتقدر تلك القيمة 100 دولار.

ننتظر لحين تحميل اللعبة نقوم بفتح اللعبة، والتمتع بمميزاتها.

وأهم تلك المميزات هي الحرية في اللعب ضمن مجموعة أو بمفردك.

ويمكنك تثبيت لعبة ماين كرفت على جوالك الذكي، وهذا بسبب ما تحمله اللعبة من قدرة على التفكر والبناء، وإنشاء عالمك الخاص بك، وهذه القدرة لا توجد إلا في القليل من الألعاب، وكما أن اللعبة تجعلك تبني في عالم لا حدود له، وتتمثل خطوات تثبيت اللعبة على الجوال في النقاط التالية: