خطوات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 Grand Theft Auto للكمبيوتر والهواتف 2022

الكثير من عشاق ومحبي الألعاب يبحث عن طريقة تحميل الإصدار الأصلي للعبة جراند ثفت أوتو 5 المشوقة لدى الملايين من الناس عن طريق هواتفهم الذكية، سواء كان الهاتف آيفون أم أندرويد، كذلك يبحثون حول الحصول على آخر تحديث للعبة، الذي يحتوي على إضافة العديد من العناصر، والمميزات، والأسلحة القوية، والمهام المدهشة في بيئة اللعبة، وفي السطور التالية سوف نصبّ حديثنا حول طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5.

جراند ثفت أوتو 5 Grand Theft Auto

تتوفر لعبة الفيديو جراند ثفت أوتو 5 على كثير من المنصات المختلفة، وتعمل على تناول الصراعات والمنافسات القوية في عالم مليء بالأكشن ومغامرات التصويب، ويشغل الحديث حول سرقة السيارات الكبرى 5 على منصات الجيل السابع من ألعاب الفيديو، وتقع أحداث هذه اللعبة بولاية سان أندرياس الخيالية بجنوب كاليفورنيا.

يجدر بنا أن نذكر أن لعبة جراند ثفت أوتو 5 تتيح للاعبيها التجول بحرية في أنحاء الريف ومدينة لوس سانتوس، كما أنها توفر دخول منافسات قوية بين الشخصيات الأساسية فيها (مايكل وتريفور وفرانكلين)، حيث يقوم الثلاث أشخاص بالسطو على أحد البنوك الكبرى لسرقة الأموال، ثم بعد ذلك الدخول في عملية مطاردة الشرطة للسارقين، ومن ثم يتم السماح ل ١٦ لاعب للتعاون داخل بيئة اللعب.

البحث في متجر جوجل بلاي على لعبة جراند ثفت أوتو 5.

الضغط على أيقونة تثبيت جراند ثفت أوتو 5.

قم بتحميلها على الهاتف الخاص بك.

ابدأ في تشغيلها وذلك بعد الموافقة على الشروط الأساسية للعبة وحفظها.

عليك بالموافقة على وصول الأذون والوصول للفيديو والكاميرات لبداية اللعبة.

ابحث عن لعبة جراند ثفت أوتو 5 على متجر آبل ستور.

ثم قم بالنقر فوق الأيقونة الظاهرة أمامكم على الشاشة تحميل اللعبة.

بعد انتهاء تحميل اللعبة قم بالضغط على أيقونة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5.

قم بالدخول على الإعدادات الخاصة باللعبة وأضغط على نسخة اللعبة للآيفون.

قم بالموافقة على شروط اللعبة الموضحة أمامك على الشاشة، والسماح لها بالدخول على الكاميرات والوصول إلى الفيديو، حتى يتم بداية اللعبة، والاستمتاع بها.

كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 للأندرويدتحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 على الآيفون