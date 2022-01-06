بالإنجليزية.. إطلاق خواطر الشيخ الشعراوي عن القرآن الكريم

بعد نحو 23 عاما على رحيله، أطلقت في العاصمة المصرية القاهرة ترجمة خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي عن القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، بمجلدات وتطبيقات إلكترونية.

وجاء إطلاق خواطر الشيخ الشعراوي، خلال حفل برعاية الشيخة عفراء بنت زايد بن سلطان آل نهيان، وشارك في الحفل نجل الشيخ الشعراوي ومفتي الديار المصرية السابق علي جمعة وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف وممثل عن سفارة دولة الإمارات بالقاهرة.

وكان الشيخ الشعراوي، الذي تولى وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر في مصر في الفترة من 1976 إلى 1978، قد بدأ في طرح خواطره في تفسير القرآن الكريم لمدة تزيد على ربع قرن عبر دروس أسبوعية في عدد من مساجد القاهرة وسجلها التليفزيون المصري.

وتم طرحها من قبل في مجلدات باللغة العربية ووسائط مرئية، وقبل سنوات وبرعاية من الشيخة عفراء بنت زايد بدأ مشروع الترجمة إلى اللغة الإنجليزية وتصميم تطبيق إلكتروني يضم الخواطر بالغتين العربية والإنجليزية.

وأكد المشاركون في حفل التدشين المكانة العلمية الرفيعة التي حظي بها الشيخ الراحل وجهوده الدؤوبة في تقديم تفسير القرآن الكريم كما أثنوا على فكرة ترجمة خواطره للغة الإنجليزية لتوسيع دائرة المستفيدين من علمه.

وخلال الاحتفال تم إطلاق التطبيق الإلكتروني، الذي يحمل اسم خواطر الشعراوي باللغتين العربية والإنجليزية، وعرض فيلمم تسجيلي تضمن لقاء الشيه الشعراوي بمؤسس دولة الإمارات الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان.

وأكد رئيس قسم الخدمات المساندة بسفارة الإمارات بالقاهرة، محمد الشحي، أن دولته تعتبر مثالا حيا للتسامح والاندماج والتعددية الثقافية، وأنها تضم أكثر من 200 جنسية، تنعم بالحياة الكريمة والاحترام.

ونوّه ببقانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في يوليو 2015 ويهدف إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، من خلال منظومة قانونية متينة لبيئة التسامح والتعايش والقبول، ومحاربة التمييز ضد الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو الطائفة أو المذهب أو العِرْق أو اللون.

وأضاف : "إن وثيقة الأُخُوَّة الإنسانية، واليوم العالمي للأخوة الإنسانية رؤيتان نجحت دولة الإمارات في ترسيخهما كأفكار عالمية جديدة، تهدف إلى التآخي الإنساني، ونبذ الحروب الدينية، والتأسيس لثقافة عالمية جديدة من العيش الآمن المشترك لجميع شعوب الأرض بمختلف أديانها وثقافاتها القديمة".