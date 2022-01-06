ظل هاربا لنحو 20 عاما.. و"خرائط غوغل" فضحته

أوقعت خرائط غوغل واحدا من أخطر عناصر عصابات المافيا الإيطالية في قبضة الشرطة بعد أن ظل هاربا لنحو 20 عاما، حسبما قال محقق لرويترز، الأربعاء.
وبعد تحقيق على مدى عامين، تم اقتفاء أثر جيواتشينو جامينو (61 عاما) في مدينة غالاباغار بإسبانيا التي كان يعيش فيها باسم مزيف. وتقع المدينة قرب العاصمة مدريد.
كانت صورة شارع على خرائط غوغل يظهر فيها رجل يشبهه أمام متجر للفواكه هي الخيط الأول الذي التقطته الشرطة لبدء تحقيق أعمق.
قال نيكولا ألتييرو، نائب مدير وحدة شرطة مكافحة عصابات المافيا في إيطاليا: "ساعدتنا الصورة في تأكيد (نتائج) التحقيق الذي كنا نجريه بالطرق التقليدية".
كان جامينو، وهو عضو في عصابة المافيا "ستيدا" في صقلية، قد هرب من سجن ريبيبيا في روما عام 2002، وفي 2003 حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بجريمة قتل وقعت قبل بضع سنوات.
وقال ألتييرو إن جامينو محتجز حاليا في إسبانيا وإنهم يأملون إعادته لإيطاليا بنهاية فبراير.
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