التحالف العربى يتصدى لـ عدوان حوثى جديد على السعودية

جدة - نرمين السيد - وأصدر التحالف بيانًا نقلته وكالة الأنباء السعوية "واس"، أكد فيه أنه سيتخذ إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين.

وكان التحالف العربى قد أعلن مساء الأربعاء، أنه تلقى نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلحة قبالة ميناء الحديدة، مؤكدًا وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحرى مقابل ميناء الحديدة.

التحالف العربى لدعم الشرعية

وأعلن التحالف صباح أمس الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية فى صنعاء تابعة لعناصر ميليشيات الحوثى الإرهابية.

وطالب- وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية- المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مضيفًا أن العملية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

وقال تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، إنه رصد ووثّق "عملية التحضير لعمل عدائى بزورق مفخخ من ميناء الصليف اليمني"، مضيفًا أن "التخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة النقل البحرى «روابي» انطلق من ميناء الحديدة".