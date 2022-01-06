“الآن” رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية بالاردن 2022 جامعة البلقاء التطبيقية

رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية بالاردن 2022 هذا ما يبحث عنه الآلاف من طلاب الشهادة الجامعية المتوسطة من جميع محافظات دولة الأردن، وخلال الساعات الماضية انتشر البحث كثيرًا على جميع محركات البحث عن إعلان النتيجة وهذا بالأخص بعد أن أعلنت الوزارة عن أن النتيجة أصبحت جاهزة ومن المفترض أن يتم الإعلان عنها ورفعها على المواقع الرسمية صباح يوم الخميس الموافق 6 من يناير 2022 م، حيث تم تصحيح كافة الاختبارات على يد مجموعة متميزة جداً من المنظومة التعليمية بدقة ودرجة كبيرة من الشفافية لكى يحصل كل طالب على ما يستحقه من درجات، ومن المتوقع أن يتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي خلال الساعات القادمة.

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشامل الدورة الشتوية بالاردن من خلال الموقع الرسمي للوزارة التي تم الإعلان عنه، وهذا لتسهيل على الطلاب والطالبات فى معرفة كل ما يختص بالنتيجة، وسنقدم لكم رابط النتيجة و خطوات الاستعلام وهي:

أولا قم بالدخول إلى موقع نتائج الشامل الدورة الشتوية.

بعد ذلك قم بكتابة رقم المقعد الخاص بك.

التأكد من رقم المقعد لكي يتم ظهور النتيجة.

ثم قم بإدخال بيانات الطالب المطلوبة وكتابته في الخانة المخصص لها.

ثم الضغط على إعلان النتيجة.

انتظر قليلاً حتى يتم تحميل النتيجة.

فور رفع النتيجة على الموقع ستظهر أمامك كافة التفاصيل عن النتيجة.

منذ أن تم الانتهاء من كافة الإختبارات يوم الخميس الماضي الموافق 27 من ديسمبر 2021 وجميع الطلاب والطالبات يسألون عن الموعد التي سيتم إعلان النتيجة به، وقد أعلنت الوزارة منذ أيام قليله أن النتيجة ما زالت في مرحلة التصحيح وجميع القائمين على تصحيح الاختبارات يعملون على جهد كبير، كما أعلنوا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي صباح يوم الخميس الموافق 6 من يناير 2022 م وعلى جميع الطلاب ترقب النتيجة، كما حددوا ان النتيجة سيتم رفعها على موقع الشامل الدورة الشتوية.

صرح الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية انه تم دخول أكثر من 5332 طالب وطالبة من جميع محافظات الأردن لاختبارات الشامل الدورة الشتوية، حيث قامت هذه المرحلة الدراسة في دراسة 140 منهج دراسي.