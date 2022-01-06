نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 shamel bau edu jo جامعة البلقاء التطبيقية

نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 التي كان ينتظرها الالاف من الطلاب الذين قاموا بدخول اختبارات جامعة البلقاء التطبيقية، التي كان قد تم عقدها الاسبوع الماضي، وقد صرح الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وهو يشغل المنصب الخاص برئاسة جامعة البلقاء التطبيقية أنه من المقررعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس السادس من شهر يناير كانون الثاني لاعلان نتائج الشامل وستبدأ أحداث المؤتمر في تمام العاشرة صباحا ويمكن للمهتمين بالامر الحضور بمركز جامعة البلقاء للتعرف علي جميع تفاصيل نتيجة الدورة الشتوية للشهادة المتوسطة.

نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022

ينتظر جميع الطلاب الآن خلال الساعات القادمة نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 ، عبر المؤتمر الصحفي الذي سيقام بعد ساعات، جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين شاركوا في هذه الدورة بلغ (8614) طالباً وطالبة من 49 جامعة وكلية مجتمع ، موزعين على 140 برنامجاً أكاديمياً ، منها 81 خطة جديدة و 59 خطة قديمة. انتهت وحدة التقييم والامتحانات العامة من نشر نتائجها على موقع الوحدة على شبكة الإنترنت حتى يتم نشرها مع النتائج العامة للاختبار.

الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021 الاردن

سيكون أمام الطلاب عدة خطوات من الهام جدا أن يقوموا ب اتباعها وذلك حتي يتمكنوا من على معلومات كاملة التي تخص كل ما سيتم اعلانه عن نتائج الدورة الشتوية بأكملها، والتي سيتم كالتالي:

يشترط على الطالب التواصل مع جامعة البلقاء التطبيقية والوحدة العامة للامتحانات والتقويم عبر الموقع الرسمي الخاص بجامعة البلقاء التطبيقية.

ضع رقم مقعد الطالب في الخانة المخصصة لذلك

املأ جميع معلومات الطالب التي يطلبها الموقع، مع الأخذ في الاعتبار أن الدقة أمر بالغ الأهمية.

ثم حدد خيار البحث عن الكلمات.

بعد أن ينهي الطالب كافة المراحل السابقة يتم الكشف عن النتيجة كاملة متضمنة ملاحظات الطالب في جميع الموضوعات التي خصص لها لهذا العام الدراسي ، وسيتم اعتماد النتائج أولاً خلال مؤتمر صحفي لـ يتم عقدها في غضون ساعات قليلة.

وينتظر آلاف طلاب الجامعات في المملكة الأردنية الهاشمية نتائج امتحاناتهم الشاملة التي أجروها الأسبوع الماضي في مقر جامعة البلقاء، مع استمرار انتشار فيروس كورونا،رغم اتخاذ كافة الاحتياطات لحماية الطلاب.