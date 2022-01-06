رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 حسب الاسم و رقم الجلوس على موقع جامعة البلقاء التطبيقية bau.edu.jo

حالة من الترقب والمتابعة المستمرة لـ رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022. تنتاب طلاب وطالبات الشهادة الجامعية المتوسطة. وذلك بالتزامن مع إعلان رئاسة جامعة البلقاء التطبيقية عن نتائج الشامل 2022. والتي ستُعلن خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس الموافق 6-1-2022. بحضور الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس الجامعة. ومن هذا المنطلق نتابع معكم في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بـ رابط نتائج الشامل 2022 الدورة الشتوية bau.edu.jo.

تأتي نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 بعدما انتهى الطلاب من ماراثون امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة والتي يطلق عليها “الشامل”. حيث يتم اليوم إعلان النتائج للطلاب والطالبات وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة لـ نتائج الشامل 2022. والتي استمرت على مدار اسبوعين من جانب كوادر وحدة التقييم والامتحانات العامة.

يمكنكم الدخول إلى رابط نتائج الشامل 2022 فور إعلانها صباح اليوم الخميس 6-1-2022. من جانب مجلس إدارة الجامعة. والحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال تطبيق الخطوات التالية:

أولًا يتوجب عليك الدخول إلى رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022. وهو رابط جامعة البلقاء التطبيقية bau.edu.jo.

وبعد ذلك قم بتدوين رقم المقعد الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك بشكل صحيح.

وبعد ذلك ستظهر لك النتيجة بشكل مباشر.

وبعدما تعرفنا على رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 bau.edu.jo. نود التنويه إلى أن الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني. أشار في وقت سابق إلى أن هناك ما يقرب من ثمانية آلاف وستمائة وأربعة عشر طالبًا وطالبة من حوالي تسعة وأربعون كلية جامعية تقدموا لاختبارات الشامل بالدورة الشتوية. مشيرًا إلى أن هذه الدورة شملت حوالي مئة وأربعون برنامجًا دراسيًا مختلفًا. والتي تم تقسيمها إلى واحد وثمانون برنامجًا للخطط الجديدة. فيما كان عدد برامج الخطط القديمة تسعة وخمسون.

وفي إطار استعراضنا لـ نتائج الشامل 2022 شتوي. نود التوضيح بأن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني. أشار إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا إلى الامتحانات العملية بالجامعة كان خمسة آلاف وثلاثمائة واثنان وثلاثون طالبًا. مؤكدًا إلى أن وحدة التقييم والامتحانات العامة تفرغت بشكل كامل إلى الانتهاء من عملية تصحيح نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022. ورفعها على موقع الوحدة لحين نشرها للطلاب صباح اليوم.