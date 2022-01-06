بعد قليل ظهور نتائج الشامل الاردن الدورية الشتوية لعام 2021 تفاصيل نتائج جامعة البلقاء

نتائج الشامل الاردن قامت وزارة التعليم العالي الأردنية بالاستعداد لعرض نتائج الشامل 2021 الدورة الشتوية، وذلك بالتعاون مع جامعة البلقاء، وفي خلال الساعات المقبلة يتم الإعلان عن نتائج امتحان الشامل الدورة الشتوية 2021-2022، وذلك للطلاب الذين قاموا بتأدية الامتحانات بداية من يوم الأربعاء الماضي واستمرت إلى يوم 23 من ديسمبر الماضي، لذلك نعرض عليكم رابط نتائج امتحانات الشامل 2021-2022 الدورة الشتوية من خلال موقع جامعة البلقاء التطبيقية وذلك ليستطيع جميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا لتأدية الامتحانات الاستعلام عن نتائجهم فور الإعلان عنها.

نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021-2022

استعلام نتائج الشامل الاردن الدورة الشتوية عقدت امتحانات الشامل النظرية للدورة الشتوية 2022 داخل جامعة البلقاء الأردنية، وذلك في صباح يوم الأربعاء الموافق 15 من ديسمبر الماضي وظلت مستمرة أسبوع وانتهت في يوم الخميس الموافق 23 من ديسمبر الماضي، كما أن جامعة البلقاء أكدت على أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، وقد تم عقد الامتحانات بمراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للطلبة وجميع الكوادر الإدارية والفنية وذلك لحماية الجميع، ومن الجدير بالذكر أن تقدم للامتحان “٨٦١٤” طالب وطالبة وذلك من داخل “٤٩” كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة، كما تم عقد امتحان في الورقة الأولى ل ٥٩٢٩ طالب وطالبة، بينما الورقة الثانية أقبل عليها ٦٣٣٣ طالب وطالبة وذلك في يوم 19 و 20 ديسمبر، والثالثة تقدم لها 7575 طالبا وطالبة وذلك في يومي الأربعاء والخميس الموافق ٢٢ و ٢٣ من ديسمبر الماضي.

تفاصيل كيفية الاستعلام عن نتائج امتحان الشامل

قامت وزارة التعليم العالي وجامعة البلقاء الأردنية بالتشديد على كافة المتقدمين للامتحانات والكوادر التعليمية والمشرفة بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية وذلك للحد من انتشار العدوى ولكي يستطيع الطلاب من تأدية الامتحانات بشكل كامل ودون تأجيل قبل بداية العام الدراسي الجديد.

للاستعلام عن نتائج امتحان الشامل 2021-2022 عليك باتباع هذه الخطوات:

على الطالب الدخول إلى موقع جامعة البلقاء الرسمي.

عليك بالنقر على الخانة المحددة لإدخال رقم الجلوس ثم قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك.

قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

انقر على أيقونة “بحث” لتظهر لك النتيجة.

تحديث حيث ينتظرطلاب المملكة الأردنية الهاشمية خلال الدقائق القليلة القادمة وإعلان نتائج الشامل في الأردن، بعد ان يتم اعتماد النتيجة اليوم الخميس الموافق السادس من شهر يناير الجاري لعام 2022 حيث أننا ننتظر إعلان نتائج الطلاب في العاشرة صباح اليوم، مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق للجميع من الطلبة والطالبات في الدولة الأردنية الشقيقة.