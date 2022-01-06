وبينما طلب مسؤولو المدينة، ومن بينهم لوريد لايتفوت عمدة شيكاغو مواصلة التعليمات الخاصة بإعطاء الدروس فى داخل الفصول المدرسية، فإن 88% من قادة اتحاد مدرسى المدينة إضافة إلى 73% من أعضاء الاتحاد صوتوا اليوم لصالح التعليم عن بعد وفقا لشبكة إيه بى سى الأمريكية.
وبعد التصويت مباشرة ألغى المسؤولون الدراسة المباشرة، وقال المسؤولون إن التعليمات هى الإلغاء مجددا للحضور إلى المدرسة.
وقال بيدرو مارتينيز مدير المدارس بالمدينة: "إن المدرسين والطلاب مرحب بعودتهم لمبانى المدرسة يوم الجمعة المقبل".
وتزامنت هذه الفترة المضطربة مع تصاعد حدة المناقشات بشأن بروتوكولات المدارس خلال الموجة الراهنة من الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب الجائحة.. سلطات شيكاغو تلغى الدراسة لمدة يومين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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