بسبب الجائحة.. سلطات شيكاغو تلغى الدراسة لمدة يومين

جدة - نرمين السيد - ألغت السلطات فى مدينة شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية الدراسة لمدة يومين بعد أن وصل الخلاف إلى مرحلة الأزمة مع اتحاد المدرسين بالمدينة بشأن مدى سلامة حضور الطلاب الفصول الدراسية خلال الموجة الراهنة الجائحة.





وبينما طلب مسؤولو المدينة، ومن بينهم لوريد لايتفوت عمدة شيكاغو مواصلة التعليمات الخاصة بإعطاء الدروس فى داخل الفصول المدرسية، فإن 88% من قادة اتحاد مدرسى المدينة إضافة إلى 73% من أعضاء الاتحاد صوتوا اليوم لصالح التعليم عن بعد وفقا لشبكة إيه بى سى الأمريكية.

وبعد التصويت مباشرة ألغى المسؤولون الدراسة المباشرة، وقال المسؤولون إن التعليمات هى الإلغاء مجددا للحضور إلى المدرسة.

وقال بيدرو مارتينيز مدير المدارس بالمدينة: "إن المدرسين والطلاب مرحب بعودتهم لمبانى المدرسة يوم الجمعة المقبل".

وتزامنت هذه الفترة المضطربة مع تصاعد حدة المناقشات بشأن بروتوكولات المدارس خلال الموجة الراهنة من الجائحة.