معرفة نتائج الشامل الدورة الشتوية بالأردن جامعة البلقاء لمعرفة النتائج 2022 shamel.bau

نتائج الشامل الاردن يبحث جميع طلبة الجامعات في دولة الأردن على نتيجة امتحانات الدورة الشتوية 2022، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات يوم 23/12/2021، حيث ينتظر هذه النتيجة أكثر من 8614 طالب وطالبة، حيث تمت امتحانات الدورة الشتوية في الجامعة البلقاء التطبيقية في الأردن، وقد قاموا الطلاب بعمل جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، حيث أكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني أن النتيجة سوف تظهر خلال هذا الأسبوع.

امتحانات الشامل الدورة الشتوية 2022

حيث بدأ الطلاب في امتحانات الدورة الشاملة الشتوية وهي امتحانات العملية وامتحان الحاسوب بدأت في الفترة 20 حتى 25 نوفمبر 2021، حيث قامت وحدة التقييم والامتحانات العامة بتكثيف جهودها على الانتهاء من تصحيح الامتحانات العملية لكي تكون جاهزة مع نتائج الامتحان النظري وتظهر النتيجة معاً.

مع العلم أن الإمتحانات النظرية بدأت يوم الأربعاء الموافق 15/12/2021،وانتهت يوم الخميس 23/12/2021، حيث تم اعتماد أكثر من 14 مركز للامتحانات مختلفة على جميع أنحاء المملكة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ما هي جامعة البلقاء التطبيقية:

تعد جامعة البلقاء من الجامعات الحكومية حيث تقع هذه الجامعة في مدينة السلط، حيث تبعد هذه المدينة عن العاصمة الأردنية نحو 47 كيلو متر، حيث تم أنشأها في شهر أغسطس سنة 1996، وقد تم قبول الطلاب فيها العام التالي من إنشائه، حيث تضم 24 كلية في مختلف التخصصات.

موعد إعلان نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022

أكد الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاني الأردنية التطبيقية أن سوف يتم الإعلان عن موعد نتيجة امتحانات سوف تكون خلال هذا الأسبوع، حيث برر الدكتور أن سبب تأخير النتيجة يرجع إلى أن جميع الأوراق يتم ت4صحيحها بدقة عالية، بواسطة أمهر الكوادر المهنية على مستوى الجامعات، لكي يأخذ كل طالب حقه كاملا ً، حيث أكد رئيس جامعة البلقاني أن النتائج سوف تظهر بالطريقة الالكترونية للحماية من عدوى فيروس كورونا حيث ينتظر النتيجة أكثر من 5614 من كليات مختلفة من جامعة البلقاني الامتحانات الدورة الشاملة الشتوية 2022.

تحديث اليوم الخميس الموافق السادس من شهر يناير الجاري، حيث أن عمليات البحث ازدادت الان من قبل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كل مكان في الدولة الأردنية حيث يريد الجميع في الشوارع الأردنية الان أن يتعرفون على نتائج الشامل الأردنية المنتظر إعلانها خلال الدقائق الأولى من صباح اليوم الخميس مع تمنياتنا بالتوفيق.