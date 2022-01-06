دوت الخليج تنعى الزميل رامز زغيب

توفي الزميل رامز زغيب الذي يعمل في قسم عمليات الاستديو بـ"دوت الخليج" إثر حادث في لبنان أثناء قضائه لإجازته السنوية هناك.

وكان الزميل رامز قد التحق بـ"دوت الخليج" في شهر مايو عام 2015 وتميز منذ ذلك الحين بأداء مهني جيد سواء خلال أدائه لمهماته اليومية أو أثناء مشاركته في التغطيات الخاصة.

وإذ تنعى "دوت الخليج" الزميل رامز زغيب، فإن جميع زملاء الفقيد يشهدون بخصاله الحميدة وعلاقاته المتميزة مع مختلف الزملاء سواء داخل "دوت الخليج" أو في المؤسسات الإعلامية الأخرى التي اشتغل بها سابقا.

وإثر هذا المصاب الجلل تتقدم إدارة "دوت الخليج" بأصدق عبارات المواساة لأفراد عائلة الفقيد رامز زغيب، وتدعو الله أن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

رحم الله الزميل رامز زغيب وأسكنه فسيح جناته.