منظمة الأمن الجماعى ترسل قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، أن مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعى، الذى تترأسه بلاده لعام 2022، قرر إرسال قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان، فى ضوء اتساع نطاق الاضطرابات الأمنية هناك.





وجاء القرار استجابة لمناشدة الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء فى المنظمة مساعدة بلاده فى مواجهة أحداث العنف والتهديدات التى تحدق بالأمن القومى وسيادة كازاخستان؛ حيث قال إن كازاخستان تتعرض حاليا لعصابات إرهابية دولية خضع عناصرها لتدريب جاد فى الخارج وجاءت لتشن العدوان ضد بلادنا على حد قوله. وكتب باشينيان تغريدة على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى، نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، قال فيها إنه فى ضوء خطاب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وبالنظر إلى التهديد الذى يحدق بالأمن القومى لكازاخستان، فإن مجلس الأمن الجماعى التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى ووفقا للمادة 4 قرر إرسال قوات حفظ سلام جماعية تابعة للمنظمة إلى جمهورية كازاخستان لفترة محدودة بهدف تحقيق الاستقرار وتطبيع الوضع فى هذا البلد. وتشكلت منظمة معاهدة الأمن الجماعى، وهى حلف سياسى عسكرى، فى أكتوبر 2002 فى إطار معاهدة الأمن الجماعى المبرمة فى 17 مايو 1992، وتضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا، وتتخذ من العاصمة الروسية موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المنظمة لولاية مدتها سنة واحدة. وتتبنى المنظمة جملة من الأهداف فى المجالين السياسى والعسكرى، أبرزها ضمان الأمن الجماعى والدفاع عن سيادة وأراضى الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكرى والحفاظ على الأمن والسلم فى المنطقة.

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