الفلبين تسجل 29 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 43 حالة.





وأفادت الوزارة فى بيان لها نقلته قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأن حالات الإصابة الجديدة تتألف من 10 مواطنين فلبينيين عائدين من الخارج و19 حالة محلية.

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