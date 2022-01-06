وزيرا دفاع أمريكا وبريطانيا يبحثان هاتفيا الوضع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فى بيان عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس فى مكالمة هاتفية جدد خلالها الوزيران تأكيدهما على دعمهما القوى لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، دون الخوض فى مزيد من التفاصيل. وتوجه وزير الخارجية الأمريكى، بخالص الشكر لنظيره البريطانى على مساهمات المملكة المتحدة فى الأمن عبر المحيط الأطلسى. ووفقا للبيان، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة تنسيقهما الوثيق. يذكر أن وزير الدفاع الأمريكى يخضع للحجر الصحى نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

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