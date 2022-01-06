أمريكا تجدد دعهما لاستقلال جورجيا وسيادتها وسلامة أراضيها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ووزير خارجية جورجيا ديفيد زلكاليانى.
وأكد الطرفان الحاجة إلى دعم حق الدول ذات السيادة فى اختيار ترتيباتها الأمنية ودعم سيادة جورجيا وأوكرانيا وسلامتهما الإقليمية فى مواجهة روسيا.
كما ناقش الجانبان، بحسب البيان، سبل تعزيز السلام والأمن فى أوروبا.
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