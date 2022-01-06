أمريكا واليابان تبحثان تجارب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس فى مكالمة هاتفية أدان خلالها بلينكن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية وأكد التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان.

وتطرق الوزيران، بحسب البيان خلال الاتصال الهاتفى- إلى الأزمة الأوكرانية، حيث جددا تأكيد دعمهما القوى لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

كما ناقش بلينكن وهاياشى التعاون بين الولايات المتحدة واليابان بهدف نزع السلاح النووى، والعمل على تحقيق السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية.

وأعلنت كوريا الشمالية، الخميس، أنها أجرت أمس تجربة على صاروخ أسرع من الصوت، فى أول اختبار من نوعه هذا العام فى الدولة ذات السلاح النووى.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إلى أن الصاروخ الذى أطلق الأربعاء حمل "رأسا حربية انزلاقية فرط صوتية" وقد "أصاب بدقة هدفا على بعد 700 كيلومتر.