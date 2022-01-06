الصين تؤكد ضرورة الاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية

جدة - نرمين السيد - وأدلى وانج بهذه التصريحات، وفق ما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الخميس، فى مؤتمر صحفى يومى ردا على سؤال ذى صلة. وذكر وانج أنه "فى ظل الظروف الحالية، من الضرورى لجميع الأطراف المعنية أن تأخذ فى اعتبارها الوضع الكلى، وأن تكون حذرة فى أقوالها وأفعالها". ودعا وانج جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتجاه الصحيح المتمثل فى الحوار والتشاور، من أجل دفع التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية بشكل مشترك.

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