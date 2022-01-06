إسبانيا وأمريكا تبحثان الجهود لحل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس فى مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسبانية أنجيلس مورينو باو.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضا استخدام الدبلوماسية لحل هذه الأزمة، بما فى ذلك من خلال التنسيق المستمر بين حلفاء وشركاء الناتو، لتهدئة التوترات.
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