أستراليا تسجل 72 ألفا و508 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت أستراليا، 72 ألفا و508 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية فى حصيلة قياسية جديدة لليوم الرابع على التوالى، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد منذ بدء تفشى الوباء إلى 684 ألفا و614 حالة.





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