مصرع 6 اشخاص في الهند بسبب تسرب غاز سام خلال تخلص من...

قال مسؤولون في الهند إن ستة عمال في ورشة للصباغة والطباعة لقوا حتفهم ونُقل أكثر من 20 إلى المستشفى اليوم الخميس بعد استنشاق غاز سام نتج عن تخلص من نفايات كيماوية بصورة غير قانونية.

وذكرت الشرطة ومسؤول إطفاء أن الحادث وقع في مدينة سورات الصناعية في ولاية جوجارات في حوالي الرابعة صباحا (2230 بتوقيت جرينتش). وكان العمال في الورشة أثناء التخلص من النفايات في مكان مجاور. وقال باسانت باريك مسؤول الإطفاء في شركة سورات البلدية لرويترز “كان يجري تفريغ الكيماويات من ناقلة إلى غدير ماء قرب الورشة، وقد تكون تفاعلت مع مادة كيميائية أخرى في المياه مما أنتج غازا ساما”.

وأضاف “استنشق العمال الغاز وبدأوا يشعرون باختناق. وعندما وصلنا إلى المكان عثرنا على العمال وقد تساقطوا على الطريق أثناء محاولتهم الهروب”.

وتابع أن ستة عمال توفوا في حين يعالج 23 في المستشفيات منهم سبعة في حالة حرجة على أجهزة تنفس صناعي.

وقال المسؤول الكبير بالشرطة شاراد سينغال إن التحقيق بدأ لكن لم يتم إلقاء القبض على أحد بعد.