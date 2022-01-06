الصين تسجل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 189 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، ارتفاعا من 91 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 132 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 41 قبل يوم.

سُجلت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليمي خنان وشنشي. ورصد إقليم تشجيانغ حالات جديدة أيضا.

وسجلت الصين 45 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 71 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تُسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الأربعاء 103121 إصابة مؤكدة.