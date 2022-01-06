نتائج الطلاب الكويت 2022 الأن بالرقم المدني عبر موقع المربع الالكتروني لجميع الطلاب

نتائج الطلاب الكويت 2022، يترقب المئات من الطلاب وأولياء الأمور موعد الكشف عن نتائج الطلاب الكويت 2022، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن اقتراب موعد الإفصاح عن نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022، بعد أن انتهى الطلاب من اجراء الامتحانات في معظم الصفوف الدراسية من المراحل الابتدائية و الإعدادية والثانوية، ومن المقرر أن يتم نشر نتائج الطلاب في الكويت عبر موقع المربع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم الكويتية، وسيكون الاستعلام عنها من خلال الرقم المدني الخاص بالطالب، ومن خلال التقرير التالي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل وكيفية الاستعلام عن النتائج.

نتائج الطلاب الكويت 2022

بالتزامن مع اقتراب موعد ظهور نتائج الطلاب الكويت 2022، ازدادت معدلات البحث بشكل كبير عن الرابط الخاص بموقع المربع الالكتروني، وعن آلية الاستعلام عن النتائج، ومن الجدير بالذكر أنه كانت قد أعادت وزارة التعليم الكويتية نظام التعليم الحضوري في المدارس خلال العام الدراسي الحالي، بعد عام من التعليم عن بعد لمختلف المراحل التعليمية، بسبب انتشار جائحة كورونا، مع استمرار تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الفيروس بين الطلبة والكوادر التعليمية.

وتجدر الاشارة إلى أنه قد تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً أخباراً عن إرجاع التعليم الالكتروني مرة أخرى، خلال الفصل الدراسي الثاني الذي من المفترض أن ينطلق في شهر فبراير المقبل وذلك لرصد زيادة في الحالات المصابة بالفيروس، إلا أنه أكدت مصادر مسؤولة أن ما يتم تداوله عبر المواقع غير الرسمية لم يمت للحقيقة بصلة.

رابط استخراج نتائج الطلاب الكويت 2022 عبر المربع الإلكتروني

يمكن الآن لجميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية استخراج نتائج الطلاب الكويت 2022 عبر موقع المربع الإلكتروني الذي يتبع لوزارة التربية والتعليم الكويتية، وذلك من خلال الخطوات التالية: