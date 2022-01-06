its 10 in the morning” مباشر وسريع الآن فتح رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية

رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022، متابعي موقع ثقفني في المملكة الأردنية الهاشمية من طلاب الشامل لحظات وسوف يعقد المؤتمر الصحفي للسيد رئيس الجامعة وبعد انتهاء المؤتمر مباشراً سوف يتم الآن تفعيل رابط النتائج الشهادة الجامعية المتوسطة، للاستعلام الإلكتروني عن النتائج الشتوية وكانت الطلبة قد أنهت أمتحاناتهم يوم الخميس الماضي، وعلى الفوز تم تكليف كوادر وحدة التقييم والامتحانات في التدقيق، وتصحيح الامتحانات وأستخلص النتائج في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للسيد رئيس الجامعة عرض النتائج من خلال مؤتمر صحفي بمقر مركز الجامعة، وفيما يلي ألية الاستعلام الإلكتروني عن النتائج وموعد إعلانها الرسمي من قبل الجامعة.

تحديث : تم الآن بدأ المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الشامل للدورة الشتوية بمقر جامعة البلقاء، الخاص بشرح النتيجة من نسب النجاح العامة وكافة الأمور من قبل السيد رئيس الجامعة، وعقب نهاية المؤتمر الصحفي سوف تطلق الجامعة الرابط أمام الطلبة للدخول عليه بالرقم الوطني، والإطلاع على نتائجهم إلكترونياً مباشراً بسهولة أمام الطلبة.

تفعيل رابط موقع نتائج الشامل جامعة البلقاء

أعلن الناطق باسم جامعة البلقاء التطبيقية أن السيد رئيس الجامعة / الدكتور أحمد فخري العجلوني، سوف يعقد مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس في مقر مركز الجامعة، في تمام الساعة العاشرة صباحاً لإعلان تفاصيل النتيجة، وبعد انتهاء المؤتمر مباشراً سوف يتم تفعيل الرابط للطلاب للإستعلام الإلكتروني عن النتيجة بسهولة بعد تحديث الموقع.

موعد إعلان نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021

تعكف الآن اللجان المختصة بالتصحيح ومراجعة النتائج في العمل بجد، حتى تكون النتائج جاهزة في أقرب وقت مكن، وكانت الجامعة قد أعلنت عن طريق رئيسها الدكتور العجلوني أن النتائج ستكون متاحة عبر رابط الجامعة مطلع الأسبوع القادم على أقصى تقدير.

الدخول على الموقع الإلكتروني لجامعة البلقاء وحدة التقييم والامتحانات shamel.bau.jo .

. تسجيل البيانات الشخصية للطالب أو الطالبة ” رقم الجلوس والرقم الوطني”.

الضغط على أيقونة أستعلام عن النتيجة لتظهر كافة تفاصيل النتائج.

رابط نتائج الشامل الدورة الشتويةجامعة البلقاء التطبيقية

كان السيد الدكتور / أحمد فخري العجلوني رئيس الجامعة، قد صرح أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات العملية هذه الدورة قد بلغ 5332 طالب وطالبة، وأن إجمالي الطلاب الذين شاركوا في الامتحانات 8614 طالب، موزعين على 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة، وفق 140 برنامج دراسي منهم 81 برنامج على الخطط الجديدة المستحدثة، وعدد 59 برنامج وفق الخطط القديمة.

وزارة التعليم العالي الأردنية

وزارة التعليم العالي الأردنية، هي الوزارة المعنية بتطوير التعليم الجامعي في المملكة الأردنية الهاشمية، تعمل بجد على جعل الجامعات الأردنية تدخل ضمن التصنيف العالمي لأفضل الجامعات العالمية، من خلال تطوير المناهج والمواد الدراسية التي تدرس في الجامعات، وتحظى الوزارة بدعم كبير من الحكومة الأردنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021

من أهم النتائج التي يترقبها الطلاب خلال الساعات القادمة، للاطمئنان على مستقبلهم وكانت جامعة البلقاء التطبيقية، قد أعلنت عن قرب رفع النتائج للطلاب للاستعلام الإلكتروني عنها، وعدم الذهاب إلي مقر الجامعة بسبب الوباء وتفادي الإصابة بكورونا، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنوفر لكم النتائج فور رفعها من قبل إدارة الجامعة.

ترقب إعلان نتائج الشامل 2022/2021

حالة كبيرة من الترقب بين طلاب وطالبات الأردن لمعرفة نتائج الشامل، والاطمئنان عليها وكانت وزارة التعليم العالي، قد أكدت رفع النتائج عبر موقعها يوم الخميس القادم في العاشرة صباحاً، عبر مؤتمر صحفي سوف يتخذ به كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بكوفيد 19، الذي يضرب الأردن والعالم أجمع اليوم.

نصائح هامة للطلاب

أعلنت جامعة البلقاء عن طريق الناطق باسم الجامعة أن موقع آلاستعلام جاهز الآن للدخول عليه، ولكن قد يحدث أي تعطل مفاجأة نتيجة الضغط المتوقع في الدقائق الأولى من تفعيل الموقع للإستعلام الإلكتروني، لذا يجب على الطلاب المحاولة في أوقات مختلفة وسوف يستطيعون الدخول بسهولة مع مرور الدقائق الأولى.